Mascali, lavori in corso in contrada tagliaborse: traffico deviato

Fuori dal centro abitato di Mascali, in contrada Tagliaborse, per 18 giorni resterà chiusa al transito veicolare e pedonale la carreggiata destra di un tratto della strada 34 (ex strada regia Tagliaborse - Cutula) al fine di consentire i lavori di scavo e messa in posa della linea elettrica. La chiusura è prevista dal 26 febbraio al 16 marzo incluso. Il tratto interessato alla momentanea chiusura è quello compreso tra la s. p. 5/I e la s.p. 2/III. Il transito è garantito ai residenti e ai titolari dei attività commerciali. In corrispondenza del cantiere stradale vigerà il limite di velocità di 20 km/h. I cartelli stradali di segnalazione saranno posti dalla ditta aggiudicatrice dei lavori. I veicoli diretti da Macchia di Giarre a Nunziata dovranno imboccare in successione le strade provinciali 5/ I e 5/II.