Meteo: su Catania in arrivo un weekend "giallo e rosso"

La forte perturbazione che insiste sull'area Jonica non accenna ad allontanarsi dal territorio etneo. Anche per domani, sabato 26 ottobre, la Protezione Civile ha emanato un'allerta rossa in relazione al rischio idrogeologico. Saranno possibili forti rovesci anche a carattere temporalesco, con oltre 15 millimetri di pioggia attesi nel pomeriggio. Venti moderati da Est Nord Est fino a 9 nodi e temperature in calo, fino a 20 gradi. Per la giornata di domenica, 27 ottobre, è atteso un miglioramento con l'arrivo di timidi raggi di sole, alternati a residui cumuli di nubi. Mare mosso con moto ondoso in attenuazione.