Meteo: tempo ancora incerto nel weekend, migliora domenica

Il tempo uggioso di questi giorni non vuole proprio andare via. Anche nella giornata di oggi, venerdì 15 giugno, sono previste precipitazioni nel catanese nelle ore pomeridiane, con temperature comprese tra i 27 e i 22 gradi. Stesso trend, ma con un notevole miglioramento, per il fine settimana alle porte. Sabato è previsto sole con qualche nuvola nella seconda parte del pomeriggio ed isolati povaschi. Domenica niente pioggia, ma nuvoloni residui nel pomeriggio offuscheranno la bella giornata di sole estivo.