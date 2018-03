Weekend di sole e caldo in città, previste temperature primaverili

Fine settimana di sole e caldo tiepido in città. Durante le giornate di sabato 17 e domenica 18 marzo si respirà aria primaverile e le temperature oscilleranno tra i 18 e i 25 gradi di massima. Tuttavia già per l'inizio della prossima settimana e per la fine del mese di marzo è previsto un sensibile calo termico, un colpo di coda dell'inverno che sta per terminare.

Nel corso della prossima settimana infatti sono previste piogge e temperature comprese tra i 14 e i 16 gradi di minima.