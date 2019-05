Caricabatterie per auto: alcuni modelli sul mercato

Quando parliamo di caricabatterie per auto non si deve più pensare alla loro funzione pura e semplice.

La tecnologia ha infatti permesso di creare dei modelli, tutti presenti sul mercato attualmente, in grado di poter effettuare anche una diagnosi sullo stato della batteria ed il mantenimento della carica.

Suaoki U18 Jump Starter 1200A: modello a batteria che non richiede alimentazione eterna. E' un avviatore di emergenza per batteria da 12V, che al suo interno è dotato di una batteria al litio di 16.000 mAh. Si ricarica rapidamente, USB Type-C per ricaricare anche smartphone e tablet. Torcia incorporata.

NOCO G3500: può essere da 6V o 12V, ideale per automobili e moto. Altamente tecnologico, monitora lo stato delle batterie, ripara quelle danneggiate e viene usato anche per mantenere la carica (il processo di ricarica viene visualizzato sul display a led). Resistente agli urti ed alle alte temperature, ha la scocca impermeabile.

Bosch C3: è un prodotto che ha bisogno di una alimentazione esterna in maniera tale da poter ricaricare baterie da 6 o 12 V. Anche qui troviamo la funzione di mantenimento della carica. Ha in dotazione una staffa per essere appoggiato alla parete.

Deca Class 12A: può ricaricare batterie da 12 o 24V. Cavo di alimentazione con spina 'shuko', display analogico, facile da trasportare. Un modello dalle funzionalità altamente essenziali (incluse termostatica, inversione di polarità e controllo dell'amperaggio).