Coprisella per scooter: i migliori modelli sul mercato

Parlando di accessorri per scooter, sul mercato c'è l'imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda i coprisella.

Si tratta di modelli che proteggono da pioggia, polvere, raggi UV, graffi e tagli e che sono tutti facilmente installabili.

Givi S210 - Modello di colore nero, resistente ed impermeabile. Bordi elasticizzati e cinghia di fissaggio regolabile per adattarsi alle varie grandezze delle selle. Dotato anche di borsa di trasporto. Costo su Amazon € 18,00

Tucano Urbano - Coprisella in poliesterem impermeabile e dotato di bordo elastico per agganciarlo al meglio alla sella. Presente anche una cinghia antifurto da inserire all'interno del sottosella ed una tasca trasformabile in bustina-contenitore. Costo su Amazon € 19

Vosarea - Coprisella impermeabile in pelle. Modello disponibile in 4 misure diverse con una lunghezza fino a 73 cm. Facile da installare con fodera antiscivolo. Costo su Amazon € 12

A-Pro - Modello disponibile in due taglie, M (100X65) ed XL (145x105). Coprisella dal costo molto contenuto, impermeabile. Interno in poliestere di colore nero. Costo su Amazon € 6