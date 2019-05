Kit vivavoce Bluetooth per auto: modelli sul mercato

Il Codice della Strada, come noto, vieta l'utilizzo del cellulare durante la guida. Avrete sicuramente amici e/o conoscenti che ignorano questo divieto.

A questi ultimi farebbe sicuramente comodo un kit vivavoce Bluetooth per auto, un accessorio che consente di chiamare e ricevere telefonate mentre si è alla guida, evitando ogni tipo di distrazione. Alcune auto ne sono automaticamente fornite, altre invece no.

Si tratta di un prodotto caratterizzato dalla presenza di un altoparlante, un microfono, che di solito è compatibile con tutti gli smartphone dotati di Bluetooth.

Ecco alcuni dei Kit Bluetooth che possiamo trovare sul mercato (nello specifico che possiamo comprare anche online su Amazon) e che possono fare al caso nostro.

Kit vivavoce per auto Avantree 10BS: dotato di un sensore di movimento che lo attiva non appena si apre la portiera del guidatore, collegandosi con il cellulare. Si ricarica tramite l'accendisigari dell'auto ed ha una autonomia fino a 22 ore. Costo 24 euro.

Kit vivavoce per auto SuperTooth Buddy: si collega automaticamente allo smartphone, ha un altoparlante molto potente. 20 ore di autonomia. Costo 47 euro.

Kit vivavoce per auto Bluetooth Aigoss: si può collegare contemporaneamente a due smartphone. Ha una batteria ricaricabile USB ed una clip magnetica che dà la possibilità di poterlo attaccare dovunque all'interno dell'abitacolo dell'auto. 10 ore di autonomia. Costo 17 euro.

Kit vivavoce per auto VeoPulse B-PRO 2B: si attiva automaticamente nel momento in cui entriamo in auto. Bisogna agganciarlo all'aletta parasole dell'auto. Dotato di comandi vocali tramite Siri e Google Assistant. Si può anche ascoltare la musica che abbiamo a disposizione dentro lo smartphone. Costo 59 euro.