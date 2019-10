Manutenzione auto: consigli per l'inverno

A maggior ragione durante il periodo invernale è necessario che la nostra auto sia in grado di poter affrontare senza problemi tutti i problemi che si presentano a causa delle basse temperature e delle condizioni climatiche non sempre favorevoli.

Ecco quindi alcuni consigli sul tipo di manutenzione alla quale è necessario sottoporre la nostra automobile.

Vetri e ghiaccio - La soluzione migliore per eliminare il ghiaccio sui vetri è sicuramente lo spray antigelo. In alternativa si può usare un raschietto di plastica. Vanno evitati i modelli in metallo che potrebbero danneggiare il vetro. Da evitare anche l'acqua bollente perchè la differenza di temperatura con la superficie dei vetri potrebbe comportarne la rottura.

Tergicristallo - Se lasciano striature e aloni o non scivolano bene sul parabrezza devono essere cambiate le spazzole. Quando l'auto è ferma, in inverno, le spazzole vanno sempre alzate per evitarne il congelamento. Verificare anche il livello del liquido lavavetri ed assicurarsi che sia resistente anche alle basse temperature.

Pneumatici - Va rispettato quanto previsto dal Codice della Strada per quanto riguarda l'utilizzo di pneumatici invernali e catene da neve. Le gomme termiche sono importanti comunque non solo in caso di nevicate ma anche in caso di pioggia. Occorre inoltre controllare periodicamente la pressione e l'usura del battistrada.

Batteria, liquido refrigerante, luci, climatizzatore - Diverse notti al freddo comportano lo scaricarsi di una batteria vecchia. Verificare sempre quindi il suo funzionamento insieme a quello delle luci. Il liquido refrigerante del motore deve essere composto al 50% da liquido antigelo. Per sbrinare i vetri in inverno è essenziale il climatizzatore ed i relativi filtri, che vanno quindi attentamente controllati.

Altri accessori - Conviene sempre avere a disposizione in macchina i cavi per la ricarica della batteria, un kit di avviamento di emergenza (guanti caldi ed impermeabili, torcia), un kit di primo soccorso ed un piccolo kit di attrezzi.