Suv 'Made in Italy': i migliori modelli sul mercato

Andando a scandagliare il mondo dei SUV ci si deve necessariamente soffermare sui modelli Sport Utility Vehicle che vengono realizzati in Italia.

Si tratta di automobili in grado di fornire prestazioni molto elevate e di raggiungere velocità intorno ai 300 km/h.

Lamborghini Urus - Suv dal design aggressivo e moderno. Può raggiungere una velocità massima di 305 km/h grazie ai suoi 650 cavalli. Abitacolo con tre display TFT realizzato con materiali pregiati come pelle, alcantara, legno, alluminio e carbonio.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio - E' il primo Suv nella storia del marchio italiano che può vantare il perfetto mix tra eleganza e sportività. Presenti sospensioni attiva e trazione integrale Q4. Motore da 510 CV sviluppato da Ferrari, cambio automatico ad 8 rapporti che in modalità 'race' consente di cambiare la marcia in soli 150 millisecondi.

Maserati Levante - Suv con linee coupè in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4 secondi. Può raggiungere la velocità massima di 300 km/h. Ha un allestimento GranSport con linee molto sportive. Disponibile anche l'allestimento Gran Lusso con dettagli cromati.

Fiat 500 X Sport - Suv dal look sportivo che può essere richiesta su tutte le motorizzazioni. Spicca tra questi quello di 150 CV capace di passare da 0 a 100 in 9,1 secondi. Cerchi in lega da 19 pollici, gomme Dunlop con spalla rinforzata e battistrada con mescola specifica.