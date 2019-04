Motorizzazione civile: cos'è e che funzioni svolge

La Motorizzazione civile, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante uffici provinciali, svolge nel nostro Paese numerose funzioni, che sono tutte specificatamente indicate all'interno del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 - GU n.105 del 8-5-2014, articolo 12, comma 3.

Gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile) svolgono un‘attività di coordinamento e di monitoraggio su vari settori a partire dai veicoli per quanto riguarda collaudi, revisioni e immatricolazione delle nuove auto. Per quanto riguarda i conducenti, rilascio patenti, consulenze e pareri tecnici alle Prefetture in materia di sospensione della patente. Infine la Motorizzazione rilascia il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e il certificato di formazione professionale ADR.

La motorizzazione civile si occupa anche dell'autotrasporto di persone e cose, in particolare partecipa al Comitato Provinciale per l’Albo autotrasportatori e rilascia copie conformi delle licenze comunitarie. Si occupa anche della gestione delle autolinee di competenza stradale (attività istruttoria, autorizzativi e vigilanza per le autolinee di competenza statale) e del rilascio di autorizzazioni per gli autobus destinati a servizio di noleggio per l'impiego in servizio di linea.

Inoltre, partecipa alla Commissione provinciale per l’accertamento della capacità per l’attività di autotrasportatore per Conto di Terzi ed alla Commissione consultiva provinciale per il rilascio delle licenze in Conto Proprio.

Non dimentichiamo il settore della Navigazione. La Motorizzazione si occupa infatti anche delle attività di collaudo sulle imbarcazioni che effettuano la navigazione nelle acque interne, della gestione del R.I.D (Registro Imbarcazioni da Diporto) e del rilascio della patente nautica da diporto entro 12 miglia dalla costa.

Concludiamo con varie attività legate alla sicurezza a partire da quelle relative alla prevenzione, informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto delle strade. Ricordiamo, inoltre, il controllo sull'attività delle Autoscuole, il controllo tecnico sulle imprese che effettuano servizio di revisione e i controlli sul circolante, in collaborazione con gli organi di Polizia, su veicoli nazionali ed internazionali.

Motorizzazione - I principali compiti indicati in seno all'art. 12 comma 3

- attività in materia di conducenti: esami per conducenti di veicoli e loro rimorchi e relativo rilascio di patenti e certificati di abilitazione e formazione professionale;

- parere tecnico alle Prefetture in materia di sospensioni patenti;

- esami per il conseguimento dell'idoneità alla guida dei ciclomotori;

- attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: visite e prove veicoli ex articoli 75 e 76 del Codice della Strada; collaudo di veicoli industriali per l'allestimento della carrozzeria;

- visite e prove per l'accertamento di idoneità alla circolazione di macchine agricole e macchine operatrici (ex articoli 107 e 114 del Codice della Strada); prove periodiche su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose;

- collaudi su recipienti per gas compressi o GPL e rilascio certificato di idoneità;

- revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi (ex articolo 80 del Codice della Strada);

- procedura per l'autorizzazione alla circolazione di veicoli e di contenitori ammessi al trasporto internazionale sotto il sigillo doganale;

- accertamento idoneità tecnica delle imprese costruttrici delle unità navali per la navigazione interna;

- visite tecniche iniziali, collaudo e accertamenti tecnici delle unità navali e vigilanza sulle unità navali;

- esami per il conseguimento dei titoli per il personale navigante, rilascio dei relativi attestati e dei libretti di navigazione, tenuta dei registri;

- accertamenti tecnici ed emissione dei relativi certificati in relazione al trasporto di merci pericolose in applicazione dell'Accordo ADN.

- rilascio, rinnovo licenza di navigazione; aggiornamento licenza; duplicato licenza per deterioramento, furto o smarrimento;

- esami per il conseguimento della patente nautica; estensione delle abilitazioni; rilascio, duplicazione e riclassificazione patente; conversione patenti; aggiornamento dati su patente (convalida , residenza); revisione, sospensione e revoca patente;

- aggiornamento dati sulla patente (conferma validità, aggiornamento della residenza);

- circolazione e sicurezza stradale: prevenzione, informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto delle strade;

- partecipazione alla Commissione provinciale per l'accertamento della capacità professionale per l'attività di autotrasportatore per conto di terzi;

- partecipazione alla Commissione consultiva presso la Provincia per il rilascio delle licenze in conto proprio;

- partecipazione alle Commissioni mediche provinciali per l'accertamento dell'idoneità psicofisica alla guida;

- rilascio copie conformi licenze comunitarie;

- rilascio certificati CEMT per i Paesi extracomunitari;

- rilascio certificazioni ATP;

- supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti;

- supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi.

