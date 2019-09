Navigatori GPS per moto e scooter: modelli sul mercato

Quando si parla di accessori per moto non possono non essere presi in considerazione i navigatori GPS. Si tratta di modelli esclusivamente diretti a motociclette e scooter, realizzati con materiali più consistenti rispetto ai normali navigatori, in grado di resistere anche alla pioggia.

Sul mercato ne esistono diversi modelli, utilizzabili anche coi guanti e capaci di farci avventurare in percorsi pieni di curve e tornanti.

Tom Tom Rider 500 - Mappe europee di 49 paesi, schermo da 4,3 pollici e connettività wi-fi per l'aggiornamento delle mappe e bluetooth per il collegamento allo smartphone. E' compatibile con Siri e Google Now, con aggiornamenti delle mappe e degli autovelox a vita. Costo su Amazon € 385

Garmin Zumo 396 - Dotato di scocca impermeabile e certificazione IPX7, resiste agli urti e display touch da 4,3 pollici (adatto all'uso dei guanti). Mappe europee di 46 paesi con aggiornamento a vita e connessione wi-fi. Presente il bluetooth con funzione 'incident detection' che consente di inviare sms di soccorso. Costo su Amazon € 325

Tom Tom Vio - Navigatore dalla forma originale disponibile in diversi colori e pensato esclusivamente per gli scooter. Mappe europee ed aggiornamenti a vita, collegabile al cellulare. Avvisa sulla presenza di autovelox e fornisce percorsi alternativi per evitare il traffico. Semplice sistema di installazione e schermo impermeabile che può essere usato anche coi guanti. Costo su Amazon € 244

Garmin Zumo 595 - Display da 5 pollici, doppio orientamento verticale-orizzontale, adatto all'uso dei guanti. Fornisce avvisi in prossimità di curve strette, variazioni di limite di velocità. Dotato di player Spotify integrato e dell'opzione 'percorsi avventurosi' con itinerari pieni di curve. Costo su Amazon € 481