Scooter 125: alcuni modelli presenti sul mercato

Uno scooter 125cc è il sogno di ogni ragazzino. Si tratta di mezzi di trasporto non solo pratici (possono essere guidati con la patente B ed anche dai minorenni con più di 16 anni con la patente A) ma anche versatili perchè adatti sia in città che a gite fuori porta.

Come spesso accade oggi sul mercato se ne possono trovare tantissimi modelli, adattabili a tutte le esigenze ma soprattutto a tutte le tasche.

Honda SH125i - € 3.490,00 - E' uno dei modelli più amati dai ragazzini, con ruote alte da 16'' ed ampio sottosella con presa da 12V ed in grado di ospitare un casco integrale. Presente la funzione Star&Stop (può essere disinserita), luci full led ed ammortizzatori regolaibi. ABS di serie e poco consumo (40 km con 1 litro).

Vespa Primavera 125IGET - € 4.400,00 - Veicolo che ha uno stile che non muore mai. Cerchi da 12'', illuminazione LED anteriore e posteriore, bike finder e comando di apertura della sella a distanza. 11 CV, si possono percorrere circa 43 km con 1 litro.

Piaggio Liberty 125 ABS - € 2.390,00 - Oltre 1 milione di unità vendute, ha avuto un grande successo. Retroscudo protetto da serratura e sottosella dove può entrare un casco jet con visiera. Modello con ruote alte, propulsore raffreddato ad aria con potenza di 11 CV. Consumo di 40 km al litro.

Peugeot Tweet 125 - € 2.240,00 - Veicolo altamente low cost, nel prezzo sono compresi anche parabrezza e bauletto. Scooter con ruote alte, anche in questo caso presente sottosella in grado di poter ospitare un casco jet con visiera. Le pedane per passeggero sono ripiegabili. Ruote da 16 pollici, motore con potenza massima di 10,2 CV e consumo di circa 35.7 Km per litro.