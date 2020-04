Assicurazione auto: il Codacons chiede il 'rimborso Coronavirus'

L'emergenza Coronavirus ha avuto ovviamente effetti anche sul mercato delle assicurazioni auto per quanto riguarda il mese di marzo 2020.

Immatricolazioni a -85%, passaggi di proprietà a -59%, ferma anche la stipula di nuovi contratti di assicurazione obbligatoria e di rinnovi.

Per gli assicurati che non hanno l'opzione di sospensione dell'assicurazione c'è il rischi di ritrovarsi (oltre il periodo di fermo stabilito dal Governo Conte) con un veicolo senza assicurazione.

Essendoci meno veicoli in giro è ovviamente e per fortuna calato anche il numero di incidenti stradali.

Ed è così che il Codacons, per evitare l'ingiusto arricchimento delle compagnie di assicurazione in questo periodo nel quale gli automobilisti continuano a pagare l'RC auto nonostante il blocco della circolazione stradale, sta pensando di richiedere l'introduzione di un 'rimborso per Coronavirus'.

Questa idea è stata già attuata negli USA, dove è stato stabilito uno sconto sull'assicurazione auto. Sulle polizze auto di aprime e maggio in America si avrà uno sconto fino al 15% in base al tipo di assicurazione (l'ha attuata la Allstate Corporation in primis).