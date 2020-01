Auto ibride ed elettriche: le più vendute nel 2019

Così come accaduto per le auto diesel o benzina, anche per quanto riguarda le auto elettriche UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) ha fornito i dati relativi alle vendite delle vetture ibride e di quelle dotate di alimentazione solo a batteria.

Nel 2019 sono state vendute 10.566 auto elettriche (+111% rispetto al 2018), 116.327 (+33% rispetto al 2019) il numero di auto ibride vendute.

Per quanto riguarda quest'ultime a comandare la classifica, nelle prime 4 posizioni, è la Toyota. Al primo posto troviamo infatti la Yaris, seguita dalla C-HR e dalla RAV 4.

Classifica auto ibride più vendute in Italia

1. Toyota Yaris

2. Toyota C-HR

3. Toyota RAV4

4. Toyota Corolla

5. Range Rover Evoque

6. Suzuki Ignis

7. Audi A6

8. Kia Niro

9. Suzuki Swift

10. Lexus UX

Per quanto riguarda invece le auto completamente elettriche al primo posto troviamo la citycar Smart ForTwo, seguita dalla Zoe di Renault e dalla Tesla Model 3.

Classifica auto elettriche più vendute in Italia

1. Smart ForTwo

2. Renault Zoe

3. Tesla Model 3

4. Nissan Leaf

5. Smart ForFour

6. BMW i3

7. Hyundai Kona

8. Tesla Model S

9. Tesla Model X

10. Jaguar i-Pace