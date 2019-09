Parcheggio: le migliori app per pagare con lo smartphone

Il mondo delle app è pieno di applicazioni che consentono di pagare i parcheggi utilizzando il nostro smartphone o il nostro i-phone.

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o Paypal e sono necessari solamente pochi clic,

MyCicero - Permette di pagare solamente per i minuti effettivi che servono. Consente inoltre di acquistare titoli di viaggio per treno, bus e metro direttamente dallo smartphone.

EasyPark - E' utilizzabile oramai in 1.000 località di 14 paesi e consente di pagare solamente per i minuti che servono, interrompere o prolungare la sosta con un semplice clic. E' presente anche una funzione che consente di individuare l'eventuale presenza di posti liberi. Se ci si dimentica di fermare la sosta, Easy Park invia una notifica ad ogni movimento dell'auto.

Telepass Pay - App che consente di pagare la sosta sulle strisce blu, il rifornimento del carburanete, la corsa in taxi ed anche il bollo auto. L'importo della sosta viene addebitato sul conto Telepass.

Phonzie - Si pagano solo i minuti effettivi di parcheggio e si può rinnovare la sosta come e quando si vuole. Ancora non è presente in tutte le città ma solo a Roma, Torino, Firenze, Bologna. E' possibile anche acquistare con questa app un biglietto elettronico per bus, tram e metro.