Pick-up 2019: alcuni modelli sul mercato

Poco diffusi in Italia, rappresentano invece una regola negli USA. Parliamo dei pick-up: veicoli con un ampio cassone posteriore, separato dalla cabina di guida, ideale per chi ha necessità di avere un vano grande per il carico.

Al loro interno possono accogliere fino a 5 persone grazie ai confortevoli abitacoli a 4 porte. Ecco alcuni modelli di pick-up che sono reperibili sul mercato.

Dacia Dokker Pick-Up - E' un modello che ha costo ridotto (€ 7.300,00) ma dimensioni contenute. Può essere acquistato anche nella versione con alimentazione GPL con un cassone che consente di avere un carico massimo di 675 kg.

Fiat Fullback - Prezzo a partire da € 23.400,00. Trazione integrale, capacità di carico fino ad 1 tonnellata, può essere personalizzato con diversi allestimenti. E' disponibile a due o 4 porte.

Toyota Hilux - E' uno dei più acquistati sul mercato, giunto adesso alla sua ottava generazione. Prezzo a partire da € 16.525,00, capacità di carico fino ad una tonnellata. Versione a 2 o 4 porte, motorizzazione diesel da 2,4 litri e potenza di 150 cavalli.

Ford Ranger - E' il pick-up più venduto in Europa, prezzo a partire da € 26.000,00. E' dotato di tecnologie avanzxate come il riconoscimento automatico dei segnali stradali o il sistema di mantenimento della corsia. Disponibile a 2 o 4 porte, capacità di carico di 1 tonnellata, può trainare fino a 3.500 kg.

Nissan Navara - Pick-up dallo stile fortemente moderno, ideale per il lavoro e per il tempo libero. Ha una capacità di carico di 1.100 kg e di traino fino a 3.500 kg. Prezzo a partire da € 22.840,00. Ha una cabina singola o doppia e due o 4 ruote motrici.