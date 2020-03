Aci Catena, si costituisce gruppo consiliare della Lega

Oggi l’avvocato Anna Alessia Cascio Gioia, consigliera comunale di maggioranza a sostengo del sindaco Oliveri, in occasione della seduta del consesso municipale ed alla presenza dei vertici della Lega catanese – Anastasio Carrà, Commissario Provinciale della Lega, e di Luigi Lucchesi, Commissario Cittadino – ha ufficializzato la sua formale adesione al partito “Lega-Salvini Premier”, dando vita così al primo gruppo consiliare leghista in quel di Aci Catena. “Per una donna moderata di centro destra – ha dichiarato Cascio Gioia – quale sono, la ‘Lega per Salvini Premier’ rappresenta un’opportunità di crescita politica nell’ottica della conservazione di quelli che per me sono i valori di Popolo, di Nazione e di Unità … continuerò a sostenere l’azione del Sindaco Oliveri nella difficile opera di risanamento del nostro Comune e a svolgere il mio mandato”. Non si ferma quindi l’opera di radicamento della Lega in seno alla provincia catanese. Per Luigi Lucchesi, commissario cittadino, “da Aci Catena parte un vero progetto di rinnovamento della classe politica locale che punta sin da subito ad allargarsi per tutto il comprensorio acese, il quale da sempre ha mostrato di esser una delle comunità politiche più attive e feconde sia in termini di uomini che di idee”. Ha quindi concluso Anastasio Carrà secondo cui: “l’impegno profuso in provincia, assieme a tutta la dirigenza locale nonché i vertici regionali, Fabio Cantarella, Responsabile Enti Locali per la Sicilia Orientale, e il Sen. Stefano Candiani, Commissario Regionale della Lega Salvini Premier, mirato ad organizzare in ogni singolo comune etneo una brillante e volitiva classe politica, continua a riscuotere grande consenso sia fra i comuni cittadini che fra i pubblici amministratori locali, i quali ben comprendono come le istanza portate avanti da Matteo Salvini siano oltre che giuste e di assoluto buonsenso.