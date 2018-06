Aggressione medici: esposto a Catania contro ronda CasaPound

Un esposto alla Procura di Catania è stato presentato dal giornalista Riccardo Orioles nei confronti di Pierluigi Reale, responsabile territoriale di Casa Pound Italia nel capoluogo etneo, per "l'avvio di presidi notturni a difesa degli operatori sanitari" dopo "le aggressioni avvenute negli ospedali".

Secondo Orioles l'iniziativa è illegale e nell'esposto depositato dal suo legale, l'avvocato Goffredo D'Antona, chiede alla magistratura se è stata commesso il reato di 'vigilanza abusiva' perché attuata da personale senza alcuna licenza concessa dalla Prefettura, da personale non specializzato e senza altri requisiti di legge. Nella querela, in particolare, è citato l'articolo 134 del Tulps che recita: "senza licenza del Prefetto è vietato a enti privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobili o immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto dei privati".

Orioles nell'esposto-querele si riserva di costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento penale e chiede la punizione del responsabile e di essere avvisato in caso di eventuale richiesta di archiviazione da parte della Procura di Catania.