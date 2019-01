Arresto Battisti, Bianco: "C'ero quasi riuscito quando ero ministro"

Il profilo Facebook di Enzo Bianco torna a far sorridere per la sua comicità involontaria. L'ex primo cittadino ha infatti commentato l'arresto in Bolivia del terrorista Cesare Battisti, notizia pubblicata da tutti i giornali ieri mattina, attestandosene una parte di merito e facendo uno strafalcione.

"C’eravamo andati molto vicini nel 2000, mentre ero Ministro dell’Interno, quando mi sono adoperato per ottenere l’estradizione di CESARE BATTISTI dal Brasile. Oggi finalmente è stato ARRESTATO. Ha ucciso per rapina uomini innocenti! Ha cercato di spacciarsi per ricercato politico! Un VIOLENTO ASSASSINO! Che possa scontare nelle nostre carceri la pena a cui è stato condannato!".

Oltre all'opinabile merito sull'operazione di ieri, avvenuta 18 anni dopo la guida di Enzo Bianco al Ministero dell'Interno, a far discutere è anche la data: nel 2000, infatti, Battisti si trovava in Francia e non in Brasile, dove andrà soltanto 4 anni dopo. Il post è stato poi modificato e la parte sul 'Brasile' è stata rimossa.