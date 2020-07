Belpasso, Fratelli d'Italia costituisce il gruppo consiliare

Si costituisce il gruppo di Fratelli d’Italia a Belpasso. Nel corso dell’ultima seduta, i consiglieri Salvatore Rapisarda e Carmelo Moschetto hanno annunciato il passaggio al partito in capo a Giorgia Meloni e costituiscono il gruppo consiliare.

"Dopo 15 anni di militanza in Forza Italia non è stata una scelta semplice", ammette il consigliere Salvatore Rapisarda. "Tuttavia, la vicinanza all’onorevole Gaetano Galvagno, parlamentare di FDI all’Assemblea Regionale Siciliana, ha preso il sopravvento permettendomi di rivalutare e apprezzare la ‘politica del fare’, la politica di restare a fianco dei cittadini sempre, anche nei momenti di maggiore difficoltà, la politica che costruisce giorno dopo giorno le basi del futuro partendo dal presente. Un esempio virtuoso è quello del deputato regionale - continua il consigliere Rapisarda - che vogliamo seguire sugli scranni del nostro consiglio comunale".

"La nostra è una scelta convinta e inevitabile, maturata a seguito di una profonda riflessione politica", dichiara il consigliere Carmelo Moschetto. "Fratelli d’Italia rappresenta l’unico progetto credibile da sostenere, su cui puntare e di cui condivido la linea politica ben rappresentata dall’on. Galvagno. Per i suoi ideali e la determinazione dei suoi esponenti - precisa il consigliere - è il partito che più ci rappresenta e a cui voglio offrire il mio impegno, rafforzandolo e restando sempre a servizio della nostra comunità".

Durante la FASE 1 dell’emergenza sanitaria da Covid19, il coordinamento regionale di Fratelli d’Italia ha inoltre affidato a Marco Palumbo la responsabilità locale del partito. "Oggi - afferma Palumbo - iniziamo un nuovo percorso di crescita politica attiva sul territorio di Belpasso in sinergia con i consiglieri che hanno ufficializzato il loro passaggio e costituito il gruppo consiliare. Per questo, siamo qui a ringraziare Gaetano Galvagno, Salvo Pogliese e Alberto Cardillo per la fiducia che ci è stata accordata".