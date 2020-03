Collegamenti navali Catania-Salerno, Italia Viva chiede misure di sicurezza

Il capo gruppo di Italia Viva al Consiglio Comunale di Catania Giuseppe Gelsomino in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, con una nota urgente al sindaco, ha chiesto di porre in essere ogni e più opportuna azione tesa a tutelare Catania e i suoi cittadini rispetto a quanti saranno in transito o in arrivo in queste ore in città.

"In particolare, tenuto conto dei fatti di queste ore e sulla base di specifiche segnalazioni ricevute dai alcuni cittadini – spiega Giuseppe Gelsomino – ho appurato che una possibile via di ingresso e transito in città di soggetti provenienti da altre regioni è offerta dai traghetti in partenza da Salerno. Si tratta di una modalità molto utilizzata che, senza creare allarmismi, va quindi verificata e posta in assoluta sicurezza nell’interesse di tutti".

"Ecco perché – prosegue l’esponente di Italia Viva – ritengo necessario che con serenità ma con la necessaria attenzione e determinazione si pongano in essere necessari e utili strumenti di controllo tanto in fase di partenza del traghetto da Salerno quanto in fase di arrivo a Catania. Oggi più che mai servono verifiche e azioni che consentano di arginare nei nostri territori un virus che già al nord ha manifestato la sua “violenza”. Su tali aspetti – conclude Gelsomino – ci aspettiamo attenzione e tempestività di intervento da parte del primo cittadino wtneo anche per il ruolo dallo stesso ricoperto in ambito metropolitano".