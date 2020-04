Coronavirus, le dirette di Catania Today con Gelsomino (Italia Viva) e Anastasi (Grande Catania)

Coronavirus e prospettive cittadine. Proseguono le dirette di Catania Today con i protagonisti della politica etnea. Il 17 aprile, alle ore 15.30, ci sarà in diretta sulla nostra pagina Facebook il consigliere Giuseppe Gelsomino che è capogruppo di Italia Viva. Dopo l'assessore Balsamo, il pentastellato Nasca e il sindaco Pogliese si andranno a sviscerare i problemi dell'attualità e il futuro prossimo per comprendere come si muoverà nella cosiddetta fase 2.

Il prossimo lunedì, 20 aprile, sempre alle 15.30 nostro ospite sarà Sebastiano Anastasi, capogruppo di Grande Catania e presidente della commissione servizi sociali. Approfondiremo gli aiuti messi in campo dal Comune etneo ed eventuali nuove soluzioni allo studio per sostenere i cittadini in questa difficile fase della nostra storia. Potete inoltrarci le vostre domande che gireremo ai nostri ospiti durante le dirette.

