Di Salvo: "Pogliese isolato, non salverà Catania"

Per il consigliere comunale del gruppo misto, nonché ex assessore della giunta Bianco, Salvo Di Salvo per Catania "non c'è nulla da fare a queste condizioni". Per il consigliere, a seguito dell'incontro tra il sindaco e i deputati regionali e nazionali, "la condivisione andava fatta prima della dichiarazione del dissesto nella fase in cui c’era ancora un margine per salvare la città piuttosto che oggi".

"Adesso è troppo tardi - aggiunge Di Salvo - e la situazione finanziaria dell’ente è sempre più ingarbugliata con drammatiche conseguenze per la città. È evidente che non vi è nessuna attenzione da parte del Governo Nazionale su Catania nona città d’Italia. È un dato di fatto il sindaco Pogliese è sempre più isolato dal governo nazionale, dal governo regionale che dal suo stesso partito. A queste condizioni Catania non si salverà".