Diventerà Bellissima: è Bottino il nuovo capogruppo

E' arrivato da poco nel gruppo di Diventerà Bellissima e già ne è divenuto capogruppo. Con un comunicato stampa il gruppo dei Musumeciani ha comunicato la decisione presa in accordo con gli altri due componenti Manfredi Zammataro e Antonino Penna.

"Abbiamo deciso di indicare il collega Daniele Bottino come capogruppo perché pensiamo che questa nomina rappresenti un valore aggiunto per il movimento e per lo sviluppo della sua attività politica dentro e fuori il Palazzo di città", hanno detto i due consiglieri.