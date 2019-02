Diventerà Bellissima: Musumeci eletto presidente per acclamazione

"La nostra posizione politica rispetto alle imminenti elezioni europee non può che essere la neutralità, non solo nel rispetto del delicato ruolo di garante della coalizione del Presidente Musumeci, ma soprattutto perché se la nostra ragione sociale è la Sicilia, nulla può essere più importante di accompagnare l'azione di governo nella difficile impresa che ci attende in questi mesi". Lo si legge in un passaggio della mozione del Congresso regionale di DiventeràBellissima conclusasi ieri a Catania e votata dalla assemblea dei delegati a larga maggioranza.

Al termine del congresso regionale di DiventeràBellissima, che si è tenuto a Catania, sono stati eletti per acclamazione Nello Musumeci, Gino Ioppolo e Giuseppe Catania, rispettivamente presidente, coordinatore regionale e presidente della assemblea regionale.