Elezioni amministrative, il M5S ufficializza i candidati a sindaco

Si scaldano i motori in vista delle prossime elezioni amministrative che, causa coronavirus, sono state rimandate di qualche mese. Il Movimento Cinque Stelle ha ufficializzato le candidature e la senatrice pentastellata Drago ha rivolto un augurio di buon lavoro ai candidati a sindaco e alle liste che concorreranno al prossimo turno delle elezioni amministrative in provincia di Catania nei comuni di Pedara, Tremestieri Etneo, San Giovanni La Punta e Trecastagni.

"Faccio le mie congratulazioni e gli auguri di buon lavoro ai nostri futuri candidati a sindaco Nuccio Tropi per Pedara, Simona Pulvirenti per Tremestieri Etneo, Giusi Rannone per San Giovanni La Punta e Concetta Ambra per Trecastagni. Come prevede il nostro regolamento - ha affermato la senatrice - le liste sono state certificate e adesso inizierà la sfida: portare la buona politica in diverse città della provincia etnea che andranno al voto. I candidati scelti dalla base sono persone di altissimo profilo umano e politico: tutti loro hanno dimostrato, con i fatti, di amare la propria comunità. Nuccio Tropi, Simona Pulvirenti e Giusi Rannone hanno esercitato il loro compito di consiglieri comunale di opposizione incarnando al meglio i valori del Movimento Cinque Stelle: onestà, trasparenza e vicinanza al cittadino e Concetta Ambra, simbolo di attivismo e dedizione, saprà essere senza dubbio la scelta migliore per far voltare pagina a Trecastagni. A tutti gli attivisti e simpatizzanti va il mio in bocca al lupo".