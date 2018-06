Elezioni comunali 2018, la notte dello spoglio: tutti gli aggiornamenti | DIRETTA

Stop al voto: alle 23 le urne, aperte questa mattina alle 7, sono state chiuse. Sono in cinque a contendersi la poltrona da sindaco: l'uscente Enzo Bianco, l'eurodeputato di Forza Italia Salvo Pogliese, i candidati civici Riccardo Pellegrino, Emiliano Abramo e Giovanni Grasso.

DIRETTA

Ore 23.57: si attendono ancora i risultati dell'affluenza definitiva. Il dato provvisorio è più basso rispetto a quello delle precedenti amministrative.

Ore 23.00: spoglio iniziato

Manca ormai pochissimo per conoscere il nome del nuovo sindaco di Catania. Su CataniaToday la maratona dello spoglio con continui aggiornamenti, interventi dei protagonisti in diretta e commenti dai comitati elettorali. Una 'no stop' in giro nei quartieri generali dei candidati per cogliere le reazioni durante lo scrutinio delle schede, fino alla elezione del Sindaco. A seguire la lunga diretta delle elezioni per CataniaToday: Daria Raiti e Andrea Di Grazia, Mattia Gangi e Giorgia Landolfo.