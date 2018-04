Elezioni, si entra nel vivo: aperta ufficialmente la campagna elettorale

Con la pubblicazione del decreto dell'assessorato regionale delle autonomie locali oggi sulla Gurs, aperta ufficialmente la campagna elettorale per il rinnovo di sindaci e consigli comunali in 137 Comuni, di cui 5 capoluoghi.

Ecco dove si vota nella provincia etnea: Aci S. Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Camporotondo Etneo, Castel di Iudica, Catania, Gravina di Catania, Maletto, Mascalucia, Mineo, Piedimonte Etneo, Randazzo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, S. Alfio, Santa Venerina, Trecastagni, Valverde, Viagrande.

Si voterà anche per i presidenti e i consigli circoscrizionali delle circoscrizioni dei comuni di Catania e Messina. Nello stesso decreto è stata, altresì per il 24 giugno 2018 la data per il secondo turno di votazione relativamente alle elezioni dei sindaci dei comuni eventualmente interessati.