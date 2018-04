Elezioni amministrative, Gasparri: "Il centrodestra unito per Pogliese"

"Prosegue positivamente il lavoro di preparazione del centrodestra alle elezioni amministrative. Dopo i dieci capoluoghi nei quali è stata raggiunta un'intesa per una comune candidatura a sindaco, oggi si è aggiunto l'undicesimo, uno dei più importanti comuni tra quelli chiamati al voto il 10 giugno: Catania. Forza Italia ha proposto la candidatura di Salvo Pogliese, eurodeputato che lascia il Parlamento di Strasburgo per dedicarsi alla guida della sua città". Lo dice il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri.

"Oggi si sono completate le adesioni con la presa di posizione che la Lega ha assunto nella città etnea nel corso di un incontro tra i suoi esponenti e lo stesso Pogliese - prosegue - Quanto avevamo proposto nei giorni scorsi al tavolo del centrodestra è stato confermato in sede locale, come avevo auspicato nella mia qualità di coordinatore per Forza Italia delle candidature alle elezioni amministrative e regionali. Salvo Pogliese è una grande risorsa per il territorio e ha scelto di candidarsi nella propria città che ha bisogno di una guida energica e di un profondo risanamento"