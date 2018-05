Elezioni, sostegno del Partito Socialista al sindaco Bianco

Il sindaco Enzo Bianco ha incontrato oggi a 'CasaCatania' i rappresentanti del Partito Socialista per discutere delle prossime elezioni amministrative, ricevendone pieno sostegno. Il segretario provinciale del PSI Giuseppe Conti, il segretario comunale e dirigente regionale Santo Vasta, il candidato alle scorse elezioni nazionali Marco Giurato, il dirigente Totò Arcerito, hanno espresso la condivisione del progetto amministrativo del sindaco Bianco per "il completamento dei tanti progetti ed opere iniziate in questi 5 anni, in una città che sta diventando un punto di riferimento per tutto il Mezzogiorno". I socialisti catanesi sono dunque mobilitati in questa campagna elettorale, anche con propri candidati nelle liste a sostegno del sindaco. Bianco ha inoltre parlato con il segretario nazionale Riccardo Nencini che ha espresso "l'amicizia e l'apprezzamento per quanto realizzato a Catania" ed ha confermato il sostegno da parte del PSI.