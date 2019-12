Enzo Bianco ed il post della Multiservizi: "La paghiamo per fare politica?

"Sembra uno scherzo! Stento a crederci! Sarebbe interessante individuare l’autore di questo post! Ma Multiservizi la paghiamo per far politica o per dipingere le strisce e potare le piante?". Enzo Bianco non la manda certo a dire e si scaglia contro l'autore del post della partecipata del comune di Catania, che critica in maniera indiretta il suo operato, riferendosi al piano viabilità di via Gabriele D'Annunzio. Era cambiato dalla giunta dell'ex Sindaco ed ora nuovamente stravolto dall'amministrazione Pogliese che dice di aver accolto le lamentele di residenti e commercianti.