Europee, proseguono le interviste ai candidati: Dino Giarrusso il prossimo ospite

Sarà l'ex iena Dino Giarrusso il prossimo ospite delle interviste in diretta Facebook di Catania Today. Giarrusso, candidato per il Movimento Cinque Stelle, sarà ospite domani, martedì 21 maggio, a partire dalle ore 15.30 del format di approfondimento in vista del voto del 26 maggio.

A pochi giorni dalla scadenza elettorale si farà il punto sui programmi, sulle iniziative e sui diversi "casi" - dal "richiamo delle Iene" sino alla vicenda relativa alla futura assunzione dei collaboratori parlamentari - che hanno avuto come protagonista Giarrusso che illustrerà, agli elettori, i punti cardine della sua campagna elettorale.

Nel corso della settimana saranno ospiti in redazione anche Antonio Brunetto, candidato pentastellato, Claudio Torrisi per i Verdi, Raffaele Stancancelli per Fratelli d'Italia e Anna Bonforte per La Sinistra.