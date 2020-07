Forza Italia in via Etnea per giustizia, lavoro e Berlusconi senatore a vita

Azzurri in piazza oggi anche a Catania per "dare voce all'Italia che non è più rappresentata da un Governo inconcludente e sganciato dalla realtà del Paese", ma anche per sostenere il presidente Silvio Berlusconi "vittima della più grande persecuzione giudiziaria della storia repubblicana". L'appuntamento è alle 10 di oggi, sabato 4 luglio, in via Etnea per l'iniziativa prevista in contemporanea con 'Insieme per l'Italia del lavoro', la mobilitazione di Forza Italia e degli altri partiti del centrodestra in programma a Roma in piazza del Popolo. Predisposta anche una raccolta firme azzurra per chiedere la nomina di Silvio Berlusconi a senatore a vita.

"I cittadini vogliono lavoro, investimenti e buonsenso nelle scelte della politica - dice Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia -. A loro offriamo la ricetta liberale di Forza Italia, per spezzare le catene di tasse e burocrazia e rimettere in moto il sistema produttivo da nord a sud. Saremo in piazza, inoltre, per schierarci ancora una volta al fianco del presidente Silvio Berlusconi, vittima della più grande persecuzione giudiziaria della storia repubblicana. La diffusione dell'audio choc sulla sentenza che nel 2013 ha condannato il leader di Forza Italia - conclude Falcone - è la conferma di quanto avevamo compreso già allora: Berlusconi veniva abbattuto attraverso l'uso politico della giustizia, per fare posto all'occupazione sistematica dei governi da parte della sinistra".