Coronavirus, Gelsomino (Italia Viva): "Sospendere le strisce blu"

Il capogruppo di Italia Viva Giuseppe Gelsomino ha chiesto all'amministrazione la sospensione del pagamento della sosta nelle aree a strisce blu, in considerazione del fatto - come spiega il consigliere - che "in questo periodo coloro che sono autorizzati a transitare in citta sono impegnati a svolgere varie attivita di servizi essenziali e urgenti quali gli operatori sanitari, i distributori di beni di prima necessità, operatori di interventi con carattere di emergenza nonche di coloro che assistono anziani e persone in quarantena e quindi impossibilitati a cercare le aree di parcheggio libero".

Anche alla luce delle recenti disposizione del governo, per contenere il coronaviru, non si rende più utile la presenza dei dipendenti Sostare che, secondo Gelsomino, "potrebbero rimanere nelle proprie abitazioni non esponendosi ad eccessivi rischi di contagio, così come imposto dalle misure di contenimento e del diffondersi di tale fenomeno epidemiologico".