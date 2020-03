Gelsomino (Italia Viva): "200mila di sponsorizzazione Sidra si utilizzino per finanziare strutture sanitarie"

Italia Viva propone di destinare la somma di 200mila euro, inizialmente stanziata dalla partecipata Sidra per sponsorizzare le società sportive, al fine di potenziare le strutture ospedaliere che verranno allestite temporaneamente come sale di rianimazione per i pazienti contagiati dal COVID-19.

La richiesta arriva a firma del capogruppo in consiglio comunale Giuseppe Gelsomino che chiede una "rimodulazione delle somme anche in virtù dello stop di tutte le competizioni sportive" e una "nuova destinazione verso le strutture sanitarie". Il contestato bando di sponsorizzazione era finito nel mirino dell'opposizione. Prima un'interrogazione del Movimento Cinque Stelle sulla legittimità dell'atto e poi una conferenza stampa congiunta dell'opposizione avevano puntato l'indice contro il provvedimento preso dal presidente di Sidra. Adesso è arrivata questa proposta e si attenderà il responso dell'amministrazione comunale e della dirigenza della partecipata.