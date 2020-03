Italia Viva: "A Catania serve maggiore controllo dei quartieri periferici"

"L’emergenza sanitaria in atto a causa del cosiddetto coronavirus – affermano i consiglieri comunali di Italia Viva Giuseppe Gelsomino e Francesca Ricotta – e i numeri crescenti dell’epidemia in città impongono maggiore attenzione e maggiore cautela tanto da parte dei cittadini quanto dell’amministrazione comunale. Non è nostra intenzione alimentare polemiche anche perché siamo fermamente convinti che in questa fase serve responsabilità e stare uniti esattamente come abbiamo fatto suggerendo tutte una serie di misure al primo cittadino come la chiusura dei parchi pubblici e la sospensione dei pagamenti dei parcheggi gestite da sostare".

I consiglieri chiedono "un maggiore controllo nei quartieri storici e nelle periferie, per evitare il vanificarsi dei provvedimenti di contrasto alla diffusione del virus contenuti nei diversi DPCM emessi dal governo centrale e nelle ordinanze regionali, e sulla necessità di ripensare il servizio di raccolta dei rifiuti in questi giorni di maggiore presenza in casa dei catanesi e il servizio di trasporto pubblico, non limitandosi ai provvedimenti regionali, ed ancora attivare una reale cabina di regia comunale per quanto attiene la solidarietà e gli aiuti ad anziani, malati e persone in difficoltà in questi giorni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



"Su questi temi, senza alcuna polemica e nell’esclusivo interesse pubblico – concludono i consiglieri– siamo pronti unitamente al nostro partito a dare una mano e ad aprire un immediato e costruttivo confronto".