Lega Sicilia, il commissario Stefano Candiani, sarà a Catania 12 gennaio

Il commissario della Lega Sicilia, Stefano Candiani, sarà in Sicilia da oggi a sabato 12 gennaio "per una serie di incontri e confronti con militanti e cittadini per promuovere il progetto di rilancio del territorio targato Lega". Questo il programma: oggi Candiani incontrerà attivisti della lega e cittadini a Bagheria, "il più grosso centro cittadino dopo Palermo della provincia, insieme al responsabile degli enti locali e capogruppo al Consiglio comunale di Palermo della Lega, Igor Gelarda - si legge in una nota - A Bagheria si voterà a maggio e la Lega sta strutturando una sua lista e presenterà anche un suo candidato sindaco".

Domani, sempre alle 11,30, è invece atteso a Monreale per la conferenza stampa di presentazione del candidato a sindaco di Monreale della Lega. Seguiranno incontri con realtà locali, per poi incontrare i consiglieri comunali "che hanno già abbracciato il progetto della Lega delle Province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta".

Il percorso di radicamento della Lega in Sicilia continua a Gela, domani, nel tardo pomeriggio, per l'inaugurazione del nuovo circolo e l'indomani a Siracusa. Il tour del Commissario Candiani si concluderà sabato 12 Gennaio a Catania dove sono state organizzate, unitamente a Fabio Cantarella altro responsabile siciliano degli enti locali della Lega, assemblee di circolo e incontri con realtà locali.