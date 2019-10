Mascalucia, Cardì: "Dimissioni del sindaco? Fake news"

In merito alla notizia di un passo indietro da parte del sindaco di Mascalucia che si era diffusa nella serata di ieri - e di cui vi avevamo dato gli aggiornamenti del caso - è intervenuto con una nota un assessore della giunta Magra.

Nessun passo indietro ma solo fake news create ad arte secondo l'assessore Alessio Cardì: "In queste ore si leggono notizie di presunte dimissioni da parte del sindaco, di crisi aperte e di rotture all’interno del Comune di Mascalucia. Come i più attenti avranno certamente compreso, si tratta di un disegno artefatto e progettato con il solo intento di indebolire la figura del sindaco Vincenzo Magra e dell’amministrazione comunale in carica a Mascalucia".



"La verità è che il lavoro di questa amministrazione e di questo sindaco sta infastidendo qualcuno - prosegue - la verità è che le misure poste in essere in questo anno di carica hanno sovvertito l’ordine che da anni vigeva in paese. La chiusura della Mosema è ciò che ha innescato questo meccanismo: un carrozzone che pendeva sulle spalle e sulle tasche dei cittadini mascalucesi, finalmente sgravati da questo assurdo peso dai nostri interventi. Hanno proseguito in questa direzione gli interventi sul piano regolatore, che realmente - e l’episodio della finta notizia delle dimissioni ne è la prova - stanno dando fastidio a qualcuno. Le azioni di destabilizzazione non ci fermeranno e non placheranno la nostra volontà di agire per il bene di Mascalucia e dei mascalucesi: altro che dimissioni, si va avanti dritti per la nostra strada, fatta di legalità, rispetto, ordine e bene comune".



"Chi è infastidito da questa ventata di legalità e di interventi decisi non manca di farlo presente con atti assurdi come la creazione di fake news ad hoc o l’invio all’amministrazione e al sindaco di lettere intimidatorie", prosegue l'assessore che ha anche attaccato gli organi di stampa.

"Una cosa è certa: non saranno questi tentativi di sabotaggio a fermare la nostra azione amministrativa. Noi continueremo ad andare dritti per la nostra strada, avendo come unico faro ed obiettivo il bene dei cittadini di Mascalucia", ha concluso.