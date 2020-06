Mascalucia, Savasta (FdI): "Il Comune ha chiesto i fondi per i centri estivi?"

Il consigliere comunale Fabio Savasta, capogruppo di FdI - Mascalucia Rivive, ha presentato una interrogazione relativamente ai finanziamenti messin in campo dal governo per i centri estivi e per il potenziamento dei centri diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni. Sono finanziabili i progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali ed educative dei minori.

"Considerato che da tabella di riparto dei 150 milioni stanziati per il 2020 ai vari comuni - scrive il consigliere Savasta - ma il Comune di Mascalucia non è menzionato chiedo di conoscere per quale motivo l'ente non risulta tra i destinatari dei fondi. Inoltre chiedo se il Comune ha una così agiata situazione economica da potersi permettere il non richiedere fondi destinati allo sviluppo della cultura dei minori e infine se l'amministrazione intende intraprendere qualche iniziativa per recuperare i fondi non ricevuti".