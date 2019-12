Nasce l’associazione AttivaMente, organizzazione non lucrativa di utilità sociale. L’associazione persegue la promozione di attività socio- culturale e di sviluppo del territorio oltre che la sensibilizzazione della collettività ai temi di preminente interesse politico sociale. AttivaMente nasce dall’idea di un gruppo di giovanissimi da sempre attivi nella vita sociale delle proprie comunità, nasce dalla voglia di questi giovani di non rassegnarsi all’attuale arrendevolezza che purtroppo è protagonista nel dibattito sociale e culturale della nostra isola e che costringe sempre più giovani ad un esodo forzato dalla nostra terra. "Passione, entusiasmo, rinnovamento, amore per il territorio, coraggio e voglia di fare" sono gli ingredienti che hanno unito diverse anime della provincia di Catania all’elaborazione della nuova realtà associativa promossa da Antonio Villardita. “La nascita di AttivaMente dopo un periodo di attenta riflessione insieme a tanti amici innamorati della nostra terra e con grande voglia di fare è certamente motivo di orgoglio e gioia. Se si decide di rimanere qui bisogna rimboccarsi le maniche e rendersi utili al fine di diventare protagonisti di quel cambiamento tanto agognato ogni giorno quanto poco promosso nei fatti. Confidiamo nell’impegno e nel contributo di tanti, ora a lavoro”, si legge nella nota dell'associazione.