Nominati i legali del collegio di difesa del Comune di Catania

A conclusione di una procedura di evidenza pubblica avviata nel gennaio scorso, per la prima volta portata a termine nel Comune di Catania , il sindaco Salvo Pogliese ha nominato i cinque componenti esterni del collegio di difesa, organo consultivo dell’amministrazione previsto dal regolamento comunale attualmente in vigore. I legali nominati sono il professor Emilio Castorina, il professore Felice Giuffrè , l’avvocato Giuseppe Marletta, l’avvocato Pier Giuseppe Pappalardo e l’avvocato Giuseppe Sileci. I componenti del collegio di difesa percepiranno un compenso mensile di mille euro lorde al mese. Sulla vicenda è intervenuto Matteo Iannitti, di Catania Bene Comune, criticando la nomina dei consulenti per ragioni di opportunità economica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Sindaco aveva già l’anno scorso tentato la nomina del collegio di difesa - spiega Iannitti - che fu stoppata dalle procedure del dissesto e dall’assenza di evidenza pubblica nella scelta dei consulenti. Adesso, dopo un bando al quale hanno partecipato nove avvocati, Pogliese ci ritenta, portando il numero dei componenti del collegio da quattro a cinque, mantenendo però lo stesso impegno di spesa. La città oggi sta tentando di rimarginare le ulteriori ferite inflitte dal lockdown, la situazione economica è emergenziale, mancano i soldi per quasi tutti i servizi. Nominare consulenti pagati con fondi comunali, per un organo di conclamata inutilità e comunque superfluo, appare come una beffa inaccettabile. Pertanto chiediamo al Sindaco di revocare immediatamente l’atto di nomina e di rinunciare alla formazione del collegio di difesa, di cui la città fa tranquillamente a meno da più di due anni. Nessuno si è accorto della sua assenza".