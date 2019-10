Nomine Sidra, Scavone: "Calpestati valori di buona amministrazione"

"Il rispetto delle persone, il riconoscimento della buona amministrazione, il pudore con cui trattare le istituzioni sono valori calpestati nel nome di un obiettivo da raggiungere a tutti i costi", lo afferma Antonio Scavone. "La decisione di sacrificare persone di qualità e competenza come il prof Vitale, aggravata da strumentali pretesti denigratori, per riagguantare una posizione maldestramente sfuggita nell'omologa azienda pedemontana, era uno scenario difficile da immaginare anche in una fase così incerta della politica", conclude Antonio Scavone.