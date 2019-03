Nuovo gruppo in consiglio comunale: arriva #insiemesipuò

Lasciano il gruppo misto e ne formano uno nuovo sotto l'insegna del civismo. Sono tre i consiglieri comunali che cambiano la geografia del senato della città con #insiemesipuò.

A comporre il nuovo gruppo Salvo Di Salvo, eletto con la lista "con Bianco per Catania", Agatino Giusti, eletto con una civica collegata al sindaco "una scelta d'amore per Catania" e Giovanni Petralia, eletto con Forza Italia. Giusti sarà il capogruppo.

"Proveniamo da estrazioni differenti - ha spiegato Di Salvo - e ci eravamo ritrovati nel gruppo misto. Vogliamo dare voce alla città su diversi temi come le politiche sul lavoro, il territorio, lo sviluppo culturale e commerciale. Siamo una formazione civica che conta anche le adesioni di sei consiglieri di municipalità e si è formato anche un gruppo nella terza municipalità".

Alla domanda se vi siano dei riferimenti come onorevoli locali o nazionali - come spesso accade per neonate formazione civiche - Di Salvo sgombra il campo: "Siamo slegati da riferimenti. Ci posizioniamo in un centro civico Non saremo stampella dell'amministrazione Pogliese ma non ci sottrarremo alla responsabilità nei confronti della città e valuteremo di volta in volta atti e istanze e voteremo solo per il bene di Catania".