Forza Italia chiede la riapertura anticipata dei parrucchieri

I consiglieri del gruppo Forza Italia al comune di Catania, Giovanni Petralia, Giusti e Grasso hanno sostenuto numerosi incontri individuali con operatori del settore dei parrucchieri. Il gruppo ha pensato di aprire una fase di dialogo, mediante la quale raccogliere idee utili per formulare un documento che sintetizza al meglio le loro proposte di riapertura anticipata. Stamattina un primo documento, redatto con attenzione dopo aver aggregato al meglio le idee più attrattive, e' stato messo a disposizione e successivamente inoltrato dal consigliere Giusti in qualità di presidente della commissione consiliare "attività produttive" all'assessore comunale e regionale con delega alle attività produttive ed al Sindaco Pogliese.

L'obiettivo è quello di convincere l'amministrazione comunale e quella regionale a far maggior pressione nei confronti del governo nazionale per rendere possibile una riapertura anticipata e disciplinata di questo settore fondamentale per l'economia di molti comuni come Catania. Nel documento, come spiega Petralia, sono stati indicati dieci punti fondamentali che potrebbero garantire l'esercizio dell'attività con la sicurezza ed il distanziamento richiesto dalle normative che mirano al contenimento dei rischi di contagio.

"Con atteggiamenti corretti e maturi, gli operatori potrebbero finalmente tornare a lavoro senza dover attendere il mese di giugno e mettendo le proprie famiglie nelle condizioni di poter nuovamente sopravvivere con serenità", afferma il consigliere Grasso. Si attendono con ansia segnali da parte delle istituzioni di livello superiore che comunque hanno già reso possibile la riapertura in settori che presentano dei rischi per lo meno identici a quelli presenti nel campo delle acconciature. Il gruppo consiliare ha beneficiato della collaborazione dei membri di Forza Italia Giovani Sicilia, i quali hanno espresso tesi importanti ed hanno fatto già catturato l'attenzione alle autorità di grado regionale.