Presidio anche a Catania per la scarcerazione di Nicoletta Dosio

Anche gli attivisti di Catania si mobilitano per chiedere la liberazione di Nicoletta Dosio, 73 anni, professoressa in pensione, militante storica del movimento No Tav e membro del Coordinamento nazionale di Potere al Popolo. Il 30 dicembre scorso è stata arrestata dai carabinieri e subito dopo incarcerata a Torino per una condanna ad un anno di carcere risalente al 2012, a causa di una manifestazione che mirava al blocco dei lavori per la Tav.

"Nessuna sbarra - si legge nel comunicato che indice la manifestazione di oggi a Catania - potrà fermare chi combatte per la libertà. Come per Nicoletta, saremo in piazza anche per Turi Vaccaro, storico militante Nomuos in carcere a Palermo dall'agosto 2018, a cui proprio in questi giorni è stata notificata una nuova condanna che prolungherà ulteriormente la sua permanenza in carcere. A Nicoletta, così come a Turi, va tutto il nostro calore e saremo in piazza per chiedere la liberazione immediata, per loro e per tutte e tutti i NoTav e i NoMuos detenuti per le loro mobilitazioni".

Con inizio alle ore 18 di questo pomeriggio, 2 gennaio, in via Etna nei pressi della Prefettura, si svolgerà un presidio indetto da Potere al Popolo Catania, Spazi Sociali Catania, Movimento Universitario Autorganizzato, Lps, Comunità Resistente Piazzetta-Cpo Cola Pesce, Collettivo Studentesco Autonomo Catania, OfficinaRebelde Catania. Alla manifestazione hanno confermato l'adesione movimenti, associazioni e partiti della sinistra comunista. C'è anche l'adesione della Federazione del Sociale Usb di Catania.