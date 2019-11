Misterbianco, revocata l'intitolazione di una strada al parente di un boss

“Apprendo con soddisfazione la notizia della revoca dell’intitolazione di una strada di Misterbianco ad Antonio Pinieri, un signore deceduto nel 2016 senza aver dato nessun lustro alla nostra cittadina. Un impiegato comunale che risultava inoltre essere imparentato con il boss mafioso Orazio Pino, di recente assassinato in un agguato a Chiavari”. Lo afferma la deputata all'Assemblea regionale Sicilia del M5S Jose Marano commentando la decisione della commissione prefettizia insediatasi dopo lo scioglimento per mafia del comune del catanese. Marano e il deputato pentastellato Luciano Cantone, nello scorso mese di maggio, avevano denunciato la vicenda dell’intitolazione della ex via Currolo all'operaio misterbianchese con due diverse interrogazioni rivolte all’Ars e all'allora ministro degli Interni Matteo Salvini.

“Dalle motivazioni della revoca disposta dalla commissione prefettizia si evince in maniera chiara che l’allora sindaco Di Guardo operò una forzatura per intitolare la strada al signor Pinieri”, aggiunge il deputato Cantone. “Il ripristino della legalità a Misterbianco passa anche da azioni come queste. La commissione prefettizia sta dimostrando di lavorare con il piglio giusto e ci auguriamo che Misterbianco ritorni ad essere presto un luogo non condizionato da infiltrazioni mafiose e compromessi col malaffare. Solo seguendo questa strada i cittadini potranno presto esercitare di nuovo, al più presto il loro diritto di voto”, concludono Marano e Canton