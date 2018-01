Riscossione Sicilia: D'Agostino, cambiare regole accesso agli atti

"Il regolamento sull'accesso agli atti pubblicato da Riscossione Sicilia spa non rispetta la normativa nazionale fissata dal Decreto legislativo 97/2016. Tra l'altro tale regolamento non è stato nemmeno adottato con determina dell'Amministratore unico. In particolare, risulta illegittimo che il rilascio dei documenti richiesto dagli utenti venga subordinato ad un pagamento di somme a titolo di diritti di ricerca e visura, anche in caso di trasmissione degli stessi tramite posta elettronica. E' evidente che risulta violato quanto previsto dal Foia (freedom of information act) ai sensi del quale l'istanza di accesso è gratuita e non va motivata. Auspico immediatamente un intervento dell'assessore alle Finanze Armao e del presidente della regione Musumeci affinchè tale regolamento di Riscossione Sicilia spa venga revocato e rettificato". Lo afferma Nicola D'Agostino, capogruppo di Sicilia Futura all'Assemblea regionale siciliana