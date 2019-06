Emergenza acqua a San Giovanni La Punta, Simona Suriano (M5S) scrive al prefetto

Sulla carenza idrica e sui continui disservizi patiti dai cittadini di San Giovanni La Punta, a partire dallo scorso 10 giugno, è intervenuta la deputata del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano. Quest'ultima ha indirizzato una missiva al prefetto di Catania Claudio Sammartino per chiedere un intervento risolutivo.

Con la consigliera del Movimento Giusy Rannone, la deputata chiede tutele a garanzia della cittadinanza che sta patendo un disservizio inaccettabile con enormi disagi sotto il profilo igienico e sanitario.

“Siamo certi che il prefetto di Catania – ha detto Simona Suriano – si dimostrerà ancora una volta sensibile verso le esigenze legittime dei cittadini. È inaccettabile che nel 2019 venga interrotta la fornitura idrica. Stiamo parlando di disagi che partono dallo scorso 10 giugno, a causa di un guasto di alcuni impianti nei pozzi comunicati da Acoset, e che non sono stati del tutto risolti”.

“Sono giustamente continue e pressanti – aggiunge la consigliera comunale Rannone – le segnalazioni che ogni giorno riceviamo dai residenti di San Giovanni La Punta. Addirittura per tre giorni il servizio di erogazione idrica è stato interrotto. Così molte famiglie, dotate di vasche, hanno ricorso ai privati e a pagamento per ottenere l’acqua, mentre chi ne è sprovvisto ha patito per giorni la mancanza d’acqua. Un degrado assoluto viste anche le alte temperature di questi giorni e la mancata possibilità di lavarsi o cucinare”.

“Si tratta di una situazione incresciosa – conclude Suriano – che mette in difficoltà, in particolar modo, anziani e disabili che hanno estrema necessità dell’acqua per i loro bisogni e che non possono spostarsi agilmente. Confidiamo nell’intervento della prefettura affinché la situazione, con l’azienda che gestisce il servizio, possa finalmente risolversi”.