Santi Cappellani aderisce al Gruppo del PD alla Camera

Santi Cappellani ha aderito al Gruppo del PD alla Camera dei Deputati. Deputato eletto in Sicilia, dopo avere da qualche settimana abbandonato il Movimento 5 Stelle, ha scelto di aderire ai LiberalPD, associazione di cui è presidente nazionale Enzo Bianco che si era immediatamente rivolto al capogruppo alla Camera del PD, Graziano Delrio.

"Alla fine di questo periodo di riflessione - ha dichiarato Cappellani - in seguito alla mia uscita dal M5S ho avuto diversi e proficui incontri con persone che hanno saputo vedere la mia genuina passione politica. In primis con Enzo Bianco che, con una generosità alla quale non siamo abituati - purtroppo - ha voluto sostenere pubblicamente il mio disegno di legge sull’ambiente. Così, data l’affinità di vedute sui temi ambientali che ci ha visti vicini, data la stima personale e politica che nutro nei suoi confronti, per l’amore che condividiamo per la nostra isola e la nostra provincia, data la mia formazione culturale europea, progressista e liberale,ho scritto a Enzo Bianco chiedendogli di prendere in considerazione la mia adesione ai LiberalPd, espressione politica e culturale nella quale mi rispecchio totalmente e al cui interno sono convinto di potere apportare il mio entusiasmo e la mia passione civile e politica. Ringrazio Enzo Bianco per avere accolto la mia richiesta, alla quale è seguito un incontro nel quale ho avuto il piacere di conoscere e confrontarmi con un vero galantuomo della politica, Graziano Delrio. Assicuro il massimo e leale impegno nei confronti del Partito Democratico che ringrazio per avere trasformato un momento di mio sconforto in una nuova e grande sfida." "Sono lieto di comunicarti - ha scritto Bianco a Delrio- che il deputato Santi Cappellani ha aderito ai LiberalPD. L'associazione fondata oltre 10 anni fa, riconosciuta dalla Direzione del PD, è aperta anche a non iscritti al partito. Ti chiedo pertanto di voler accogliere nel nostro Gruppo parlamentare l'onorevole Santi cappellani, con cui negli ultimi mesi abbiamo condiviso importanti iniziative nel territorio e progetti in materia ambientale e di libertà civile." Risposta che, da parte dei Delrio, è ovviamente giunta positiva e subito dopo una nota ufficiale del PD ha comunicato l'adesione di Cappellani al Gruppo parlamentare.