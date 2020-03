Sidra, allo studio iniziative per supportare i cittadini

A fronte dell'emergenza coronavirus anche la Sidra si prepara a supportare i cittadini con alcune azioni concrete. In primo luogo l'azienda è riuscita a produrre gel disinfettante, realizzato seguendo le indicazioni dell'Oms, e ne ha distribuito una prima tranche al Comune e alle altre municipalizzate.

In seconda istanza domani si terrà un consiglio di amministrazione, convocato dal presidente Fatuzzo in video conferenza, per approvare diverse iniziative volte a sostenere la città. La Sidra aderirà all'iniziativa solidale del Comune di Catania, denominata "Catania aiuta Catania", per il sostegno di quei catanesi in gravi difficoltà economiche a causa delle restrizioni alle attività lavorative imposte dal Governo per il contenimento del coronavirus. Molto probabilmente il tanto "contestato" bando di sponsorizzazione per le società sportive da 200mila euro sarà dirottato per rimpinguare la raccolta fondi destinata ad aiutare la città. A questo aiuto economico la partecipata del Comune avrebbe allo studio anche altre forme di sostegno.

Sempre in tale ottica il cda di Sidra sarà chiamato a consentire lo spostamento del termine di pagamento delle bollette per gli utenti che hanno maggiormente subito gravi ricadute economiche a seguito dei vari Dpcm susseguitisi nelle scorse settimane.